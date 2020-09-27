Белоруссия. В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
16:20 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы применили в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс- службе УВД Гомельского облисполкома.
"Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, были использованы специальные светошумовые спецсредства для предупредительных выстрелов вверх. "Оружие в отношении протестующих не применялось. Предупредительные выстрелы прозвучали", - сказал представитель пресс-службы.
Новости
- 16:33 27.09.2020
- Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим от обрушения моста в Подмосковье
- 16:21 27.09.2020
- Андрей Воробьев: Около 900 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа
- 16:04 27.09.2020
- Даниил Квят финишировал восьмым в Гран-При России "Формулы 1" 2020
- 15:13 27.09.2020
- Более 5 тыс человек вышли на акцию протеста в Минске
- 14:04 27.09.2020
- До конца года в Подмосковье откроют три крупных промышленных объекта
- 14:00 27.09.2020
- Участников очередной акции протеста в Минске снова задерживают
- 13:15 27.09.2020
- Жителям Вильнюса власти решили раздать таблетки йода, опасаясь аварии на БелАЭС
- 13:00 27.09.2020
- Во всеобщей мобилизации в Азербайджане нет необходимости - власти
- 12:44 27.09.2020
- В центр Минска снова стягивается бронетехника
- 12:30 27.09.2020
- 18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать