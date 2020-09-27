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НОВОСТИ

Белоруссия. В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

16:20 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы применили в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс- службе УВД Гомельского облисполкома.

"Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, были использованы специальные светошумовые спецсредства для предупредительных выстрелов вверх. "Оружие в отношении протестующих не применялось. Предупредительные выстрелы прозвучали", - сказал представитель пресс-службы.

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