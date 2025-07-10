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ФРГ готова закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи Киеву — Мерц

16:12 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы передать их Украине.

«Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Два министра, министр иностранных дел [ФРГ Йоханн] Вадефуль и министр обороны [Борис] Писториус, также тесно координируют свои действия с нашими партнерами для мобилизации дополнительной помощи», — сказал Мерц, выступая в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. При этом он отметил, что находится в тесном контакте с правительством США и президентом Дональдом Трампом по вопросу укрепления ПВО Украины. «Германия продолжает оказывать помощь Украине в этой сфере», — подчеркнул Мерц.

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