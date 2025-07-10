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Трамп разочарован «отсутствием гибкости» в позиции РФ по Украине — Рубио

16:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания украинского конфликта. Тем не менее США намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

«Президент [Трамп] был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», — сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии после состоявшегося на ее полях разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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