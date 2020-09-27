В части городов и регионов Азербайджана введено военное положение

17:11 Источник: Интерфакс

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения, в ряде регионах страны будет введен комендантский час, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно решению, комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городах страны.

В настоящее время проходит внеочередное пленарное заседание парламента, на котором обсуждается вопрос о провокациях с армянской стороны на линии соприкосновения и ситуация в регионе.