В части городов и регионов Азербайджана введено военное положение
17:11 27.09.2020 Источник: Интерфакс
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения, в ряде регионах страны будет введен комендантский час, сообщают азербайджанские СМИ.
Согласно решению, комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городах страны.
В настоящее время проходит внеочередное пленарное заседание парламента, на котором обсуждается вопрос о провокациях с армянской стороны на линии соприкосновения и ситуация в регионе.
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