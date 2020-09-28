Вашингтон создает глобальную коалицию против Китая - Помпео
22:40 28.09.2020 Источник: Интерфакс
КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе это угроза со стороны режима в Китае сегодня - Коммунистической партии Китая, возглавляемой Си Цзиньпином", - сказал он в интервью политическому ток-шоу Life, Liberty & Levin.
По его словам, теперь действия США идут вразрез с политикой, принятой в отношении Китая за последние 50 лет, со времен президента Ричарда Никсона (1969-1974 годы). Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю - менее репрессивной, провалился.
"Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай, - "ИФ"). Это займет годы", - заявил Помпео, отметив, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.
Согласно утверждениям госсекретаря, США столкнулись "с задачей сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием".
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