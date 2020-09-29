Число жертв от коронавируса в 1 млн генсек ООН назвал ошеломляющей

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал человечество учиться на своих ошибках, после того как число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн.

"Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей, - сказал он в понедельник в видеообращении. - Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги".

Генсек отметил, что особая жестокость пандемии заключается в невозможности для семей побыть с умирающим родственником. "Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав "я люблю тебя"?

"Мы можем преодолеть это испытание, - добавил Гутерриш. - Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает".

Он призвал всех продолжать сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки, "чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей".