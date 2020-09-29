Суга в разговоре с Путиным заявил о желании решить территориальный вопрос Японии и России

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему двух стран.

"Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) следующему поколению и намерен решить ее", - сообщил Суга журналистам.