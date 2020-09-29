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НОВОСТИ

Суга в разговоре с Путиным заявил о желании решить территориальный вопрос Японии и России

15:12 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему двух стран.

"Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) следующему поколению и намерен решить ее", - сообщил Суга журналистам.

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