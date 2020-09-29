Суга в разговоре с Путиным заявил о желании решить территориальный вопрос Японии и России
15:12 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему двух стран.
"Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) следующему поколению и намерен решить ее", - сообщил Суга журналистам.
НОВОСТИ
- 16:12 29.09.2020
- Вся информация об инциденте с Навальным, которой располагает РФ, общедоступна - Песков
- 16:00 29.09.2020
- Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о пособиях для домохозяек
- 15:32 29.09.2020
- В РФ заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом - Минздрав
- 15:00 29.09.2020
- Депутаты Госсобрания Республики Алтай внесли вопрос о вотуме недоверия главе региона
- 14:32 29.09.2020
- Путин намерен сделать прививку от коронавируса - Песков
- 14:12 29.09.2020
- В РФ предложили запретить рекламу безалкогольного пива
- 14:00 29.09.2020
- ОАЭ собираются отправить астронавтов на Луну в 2024 году
- 13:32 29.09.2020
- Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с отходами в России
- 13:20 29.09.2020
- В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы
- 13:12 29.09.2020
- В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать