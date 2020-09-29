Эмир Кувейта умер на 92-м году жизни - СМИ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмир Кувейта шейх Сабах аль- Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление канцелярии эмира.

До сегодняшнего дня он являлся одним из старейших государственных деятелей мира.

Сабах IV возглавлял эмират с 2006 года.