В Киеве обнаружили сотрудницу посольства США с травмой головы, женщина умерла - полиция
17:40 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудница посольства США в Киеве была обнаружена с травмой головы, впоследствии женщина умерла. Об этом сказано в сообщении столичной полиции в среду.
"Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Она госпитализирована в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась", - говорится в нем. "При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", - указано также в сообщении полиции.
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