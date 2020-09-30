В Киеве обнаружили сотрудницу посольства США с травмой головы, женщина умерла - полиция

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудница посольства США в Киеве была обнаружена с травмой головы, впоследствии женщина умерла. Об этом сказано в сообщении столичной полиции в среду.

"Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Она госпитализирована в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась", - говорится в нем. "При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", - указано также в сообщении полиции.