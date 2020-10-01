Власти Москвы могут ввести санкции против фирм, не отправивших 30% работников на "удаленку"
18:20 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы начнут вводить санкции в отношении тех предприятий, которые будут нарушать требования о переводе части сотрудников на "удаленку". Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
"Весной компании переводили не 30% сотрудников, а до 70% без ущерба для производства. В этот раз в осеннюю волну так не происходит. Мы видим передвижения по городу, в метро много людей, пробки. Очевидно, что рекомендации не работают. Будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того - направлять им информацию, что у них работают люди старше 65, с хроническими заболеваниями. Если совсем не услышат, то будем вводить санкции", - сказал он.
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