Патриарх Кирилл находится на карантине из-за контакта с зараженным человеком
11:35
08.10.2020
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в послании к братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти святого Сергия Радонежского. "С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - написал глава РПЦ. Напомним, что лавра на протяжении длительного времени была закрыта для верующих из-за множества случаев заражения среди монахов. В настоящее время Московская духовная академия, расположенная на территории лавры, перешла на дистанционное обучение семинаристов и слушателей. Ранее предполагалось, что в день Сергия Радонежского служить в Сергиевом посаде будет сам патриарх Кирилл, но в окружении очень ограниченного числа клириков. Для совместного богослужения в этом году не звали архиереев из других регионов, изменив давнюю традицию. Теперь же и патриарх не смог приехать в лавру.
Андрей Мельников
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