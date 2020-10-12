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ТЦ "Охотный ряд" грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

18:38 12.10.2020

Работающему в центре Москвы торговому центру (ТЦ) «Охотный ряд» угрожает крупный штраф или прекращение работы на срок до 3 месяцев за нарушение мер профилактики коронавируса. По словам главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Даниила Кобразова, проблемы в ТЦ были обнаружены в ходе мониторинговых обследований мест скопления людей, проводимом совместно со представителями Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). «Были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты. Кроме того, были некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности», - заявил Кобразов.

Отметим что юридическое лицо за подобные нарушения могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, что предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или приостановление работы на срок до 90 суток.

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