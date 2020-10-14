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NASA выступает за разработку международных стандартов для частных комических компаний

20:20 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн выступил за принятие международных стандартов для частных компаний, занимающихся разработками в космической отрасли. Директор американского космического ведомства выступал в среду на Международном астронавтическом конгрессе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

"Нам необходимо обеспечить совместимость всех систем. Я говорю прежде всего о единых стандартах в том, что касается обработки данных, осуществления коммуникации, регулирования окружающих условий, работы систем жизнеобеспечения, навигации, систем стыковки. Иными словами, в тех сферах, где в области космических полетов мы должны работать в тесном сотрудничестве", - указал Брайденстайн.

"Необходимо разработать стандарты этой области, которые находились бы в открытом доступе и были доступны разработчикам по всему миру, - подчеркнул директор НАСА. - В случае, если они будут приняты, частные компании <...> смогут использовать ту же архитектуру, те же стандарты, которых придерживаются другие игроки на рынке - будь то НАСА или космические ведомства в других странах".

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