В РФ выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 485, это максимум с 31 июля. В общей сложности уже вылечились 1 056 582 инфицированных, что составляет 77,2% всех заразившихся (против 77,4% днем ранее).

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее. В стране зарегистрировали более 200 смертей за один день в восьмой раз с начала эпидемии и в пятый раз с начала месяца. Всего, по данным штаба, умерли 23 723 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.