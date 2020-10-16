0
0
19
НОВОСТИ

Темп утечки воздуха с МКС упал после установки заплатки на трещину - переговоры

12:00 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темп утечки воздуха с Международной космической станции (МКС) упал после установки заплатки на обнаруженную космонавтами трещину, но давление внутри станции все равно продолжает падать. Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами, трансляция переговоров ведется на сайте НАСА.

"Давление продолжает падать, хотя темп падения уменьшился", - сообщил Иванишин.

По мнению космонавтов, необходимо использовать более надежную заплатку. "Может быть нам стоит попробовать твердые заплатки, которые есть у наших партнеров? Мы можем поговорить с ними. Потому что сейчас заплатка <...> не так эффективна", - следует из переговоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 16.10.2020
Самолеты США будут летать возле границ Крыма
0
65
11:32 16.10.2020
Основы нравственности будут важнее международных договоров - СМИ
0
118
11:20 16.10.2020
Число школ на карантине увеличилось в РФ за сутки со 115 до 125 - Минпросвещения
0
136
11:05 16.10.2020
Крейсер ТОФ "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
0
145
11:00 16.10.2020
В РФ выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
0
173
10:32 16.10.2020
Байден заявил, что считает возможной легализацию марихуаны
0
167
10:20 16.10.2020
Исполняющий обязанности президента Киргизии поддерживает идею проведения люстрации
0
189
10:05 16.10.2020
Трамп заверил избирателей в отсутствии крупных долгов перед российскими банками
0
229
10:00 16.10.2020
Кабмин РФ определил праздничные нерабочие дни на 2021 год, 31 декабря будет выходным
0
241
09:32 16.10.2020
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с covid зимой
0
251

Возврат к списку