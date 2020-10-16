Темп утечки воздуха с МКС упал после установки заплатки на трещину - переговоры
12:00 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темп утечки воздуха с Международной космической станции (МКС) упал после установки заплатки на обнаруженную космонавтами трещину, но давление внутри станции все равно продолжает падать. Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами, трансляция переговоров ведется на сайте НАСА.
"Давление продолжает падать, хотя темп падения уменьшился", - сообщил Иванишин.
По мнению космонавтов, необходимо использовать более надежную заплатку. "Может быть нам стоит попробовать твердые заплатки, которые есть у наших партнеров? Мы можем поговорить с ними. Потому что сейчас заплатка <...> не так эффективна", - следует из переговоров.
НОВОСТИ
- 12:05 16.10.2020
- Самолеты США будут летать возле границ Крыма
- 11:32 16.10.2020
- Основы нравственности будут важнее международных договоров - СМИ
- 11:20 16.10.2020
- Число школ на карантине увеличилось в РФ за сутки со 115 до 125 - Минпросвещения
- 11:05 16.10.2020
- Крейсер ТОФ "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
- 11:00 16.10.2020
- В РФ выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
- 10:32 16.10.2020
- Байден заявил, что считает возможной легализацию марихуаны
- 10:20 16.10.2020
- Исполняющий обязанности президента Киргизии поддерживает идею проведения люстрации
- 10:05 16.10.2020
- Трамп заверил избирателей в отсутствии крупных долгов перед российскими банками
- 10:00 16.10.2020
- Кабмин РФ определил праздничные нерабочие дни на 2021 год, 31 декабря будет выходным
- 09:32 16.10.2020
- Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с covid зимой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать