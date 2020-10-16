Темп утечки воздуха с МКС упал после установки заплатки на трещину - переговоры

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темп утечки воздуха с Международной космической станции (МКС) упал после установки заплатки на обнаруженную космонавтами трещину, но давление внутри станции все равно продолжает падать. Об этом доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами, трансляция переговоров ведется на сайте НАСА.

"Давление продолжает падать, хотя темп падения уменьшился", - сообщил Иванишин.

По мнению космонавтов, необходимо использовать более надежную заплатку. "Может быть нам стоит попробовать твердые заплатки, которые есть у наших партнеров? Мы можем поговорить с ними. Потому что сейчас заплатка <...> не так эффективна", - следует из переговоров.