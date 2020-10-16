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Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы причинить вред нацбезопасности

13:20 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Следственного комитета Белоруссии.

"Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет", - отмечается в заявлении.

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