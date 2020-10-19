«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень экологичные автобусы ЛиАЗ

12:25

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



«Группа ГАЗ», ведущий производитель пассажирского транспорта в России, поставила 60 газовых низкопольных автобусов ЛиАЗ в Тюмень. Техника будет работать на маршрутах Пассажирского автотранспортного предприятия №1.

Автопарк Тюмени пополнили автобусами большого класса ЛиАЗ-5292.67. Автобусы оснащены современными экологичными газовыми двигателями ЯМЗ-530 CNG. Сжатый природный газ, используемый в качестве топлива, по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом, что особенно актуально для крупных городов.

Каждый автобус оснащен системой кондиционирования, USB-зарядками для гаджетов, видеорегистратором и комплексом из семи видеокамер с внешним Wi-Fi-устройством с возможностью мгновенной передачи информации в транспортный парк.

Все автобусы – полностью низкопольные, оборудованы механическими аппарелями и электронными системами наклона кузова в сторону остановки. Все это облегчает посадку и высадку пассажиров с детскими колясками, людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом. Вместимость данной модели – 109 пассажиров. В салоне автобуса ЛиАЗ-5292.67 также предусмотрены места для инвалидной коляски и собаки-поводыря.

В настоящий момент Тюмень входит в число самых активных российских регионов по темпам обновления пассажирского транспорта. Начиная с 2016 года в Тюменскую область поставлено 350 автобусов производства «Группы ГАЗ».

«Группа ГАЗ» является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Техника изготавливается на Ликинском, Павловском и Курганском автобусных заводах, на Горьковском автозаводе. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы вместимостью от 19 до 201 человек. Автобусы выпускаются на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество).