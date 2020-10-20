Токио не комментирует утверждения о попытках РФ сорвать Олимпиаду - генсек кабинета
09:20 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии не комментирует утверждения МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
"Нам известно об этом сообщении британской стороны, - сказал он. - Правительство Японии собирает соответствующую информацию, однако мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу". Генсек кабинета заверил, что Токио примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.
НОВОСТИ
- 10:32 20.10.2020
- В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО
- 10:20 20.10.2020
- В Чите воры украли трубу для подачи кислорода больным с коронавирусом
- 10:05 20.10.2020
- Для занимающихся спортом граждан предложили ввести налоговый вычет
- 10:00 20.10.2020
- В РФ наблюдается рекордный рост цен на подсолнечное масло
- 09:32 20.10.2020
- На установку по опреснению морской воды в Крыму потребуется 8 млрд рублей
- 09:05 20.10.2020
- Почти в половине субъектов РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ
- 09:00 20.10.2020
- В ВС РФ могут сократить 100 тысяч должностей
- 22:40 19.10.2020
- ЕК предложила создать режим санкций ЕС за нарушения прав человека во всем мире
- 22:00 19.10.2020
- США предъявили обвинения шести россиянам в причастности к серии кибератак в мире
- 21:20 19.10.2020
- Суточный объем поставок газа из РФ в КНР впервые превысил обязательства по контракту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать