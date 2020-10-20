Токио не комментирует утверждения о попытках РФ сорвать Олимпиаду - генсек кабинета

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии не комментирует утверждения МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Нам известно об этом сообщении британской стороны, - сказал он. - Правительство Японии собирает соответствующую информацию, однако мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу". Генсек кабинета заверил, что Токио примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.