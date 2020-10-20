0
0
141
НОВОСТИ

Токио не комментирует утверждения о попытках РФ сорвать Олимпиаду - генсек кабинета

09:20 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии не комментирует утверждения МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Нам известно об этом сообщении британской стороны, - сказал он. - Правительство Японии собирает соответствующую информацию, однако мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу". Генсек кабинета заверил, что Токио примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 20.10.2020
В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО
0
13
10:20 20.10.2020
В Чите воры украли трубу для подачи кислорода больным с коронавирусом
0
46
10:05 20.10.2020
Для занимающихся спортом граждан предложили ввести налоговый вычет
0
85
10:00 20.10.2020
В РФ наблюдается рекордный рост цен на подсолнечное масло
0
92
09:32 20.10.2020
На установку по опреснению морской воды в Крыму потребуется 8 млрд рублей
0
145
09:05 20.10.2020
Почти в половине субъектов РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ
0
159
09:00 20.10.2020
В ВС РФ могут сократить 100 тысяч должностей
0
194
22:40 19.10.2020
ЕК предложила создать режим санкций ЕС за нарушения прав человека во всем мире
0
561
22:00 19.10.2020
США предъявили обвинения шести россиянам в причастности к серии кибератак в мире
0
577
21:20 19.10.2020
Суточный объем поставок газа из РФ в КНР впервые превысил обязательства по контракту
0
585

Возврат к списку