14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", - сказал он.

Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.