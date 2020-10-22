Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
14:32 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", - сказал он.
Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.
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