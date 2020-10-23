0
0
59
НОВОСТИ

Заседание суда по иску о ликвидации церкви Виссариона состоится 26 октября

18:40 23.10.2020

Красноярский краевой суд объявил о заседании по рассмотрению иска от прокуратуры о ликвидации «Церкви Последнего Завета». В понедельник, 26 октября, на слушание собирается приехать большое количество людей из Курагинского района. Однако допуск в здание суда иных лиц, не являющихся участниками процессов, будет запрещен.

Не так давно состоялось задержание троих руководителей Церкви у деревни Петропавловка в Курагинском районе Красноярского края. В задержании участвовали автоматчики и вертолеты. Затем Следственный комитет возбудил против них уголовное дело за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Следствие считает, что Виссарион, в миру Сергей Тороп, вместе со своими последователями морально издевался над жителями «Города Солнца» ради своего развлечения и выгоды.  1line.info

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 23.10.2020
Польша приостановила транзит российской нефти
0
192
17:32 23.10.2020
Проект цифрового рубля многообещающий для экономики России - Набиуллина
0
185
17:12 23.10.2020
Алиев заявил об освобождении ряда населенных пунктов в 4 районах вокруг Нагорного Карабаха
0
197
17:00 23.10.2020
МО РФ вызвало военного атташе ФРГ после участия Бундесвера в отработке ядерного удара США
0
262
16:32 23.10.2020
Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию в РФ в интервале 3,9-4,2%
0
231
16:12 23.10.2020
России предрекли исчезновение лекарств с рынка из-за сбоя системы маркировки
0
243
16:00 23.10.2020
ЕС заявил об искажении РФ рыночных механизмов в экономике и пригрозил пошлинами
0
284
15:45 23.10.2020
Более 25000 кг продуктов доставили москвичам социальные работники
0
236
15:35 23.10.2020
Стресс-тест МЭШ помогает совершенствовать систему образования будущего
0
241
15:32 23.10.2020
Восстановительный рост российской экономики замедляется - ЦБ РФ
0
279

Возврат к списку