Заседание суда по иску о ликвидации церкви Виссариона состоится 26 октября

18:40

Красноярский краевой суд объявил о заседании по рассмотрению иска от прокуратуры о ликвидации «Церкви Последнего Завета». В понедельник, 26 октября, на слушание собирается приехать большое количество людей из Курагинского района. Однако допуск в здание суда иных лиц, не являющихся участниками процессов, будет запрещен.

Не так давно состоялось задержание троих руководителей Церкви у деревни Петропавловка в Курагинском районе Красноярского края. В задержании участвовали автоматчики и вертолеты. Затем Следственный комитет возбудил против них уголовное дело за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Следствие считает, что Виссарион, в миру Сергей Тороп, вместе со своими последователями морально издевался над жителями «Города Солнца» ради своего развлечения и выгоды. 1line.info