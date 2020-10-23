Треть территории ЕС сделают природоохранной зоной
21:20 23.10.2020 Источник: Интерфакс
Европейский союз выделит треть своей территории и треть морской акватории для создания сети охраняемых экологических пространств и включит борьбу с утратой биоразнообразия в свое законодательство.
"С разрушением природы растет риск болезней и пандемий. Сохранение биоразнообразия и глобальная охрана природы - ключ к предотвращению новых инфекционных заболеваний", - заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, комментируя принятые в пятницу Советом ЕС заключения о союзной стратегии по сохранению биоразнообразия до 2030 года.
Как действующий председатель Совета ЕС по вопросам окружающей среды она рада единодушному решению всех стран союза активизировать борьбу с утратой биоразнообразия.
Совет ЕС призвал Еврокомиссию включить цели в области биоразнообразия в будущее союзное законодательство.
Он приветствовал цель создания "согласованной сети хорошо управляемых и охраняемых пространств и защиты не менее 30% площади суши и 30% морской акватории ЕС".
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