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НОВОСТИ

Треть территории ЕС сделают природоохранной зоной

21:20 23.10.2020 Источник: Интерфакс

Европейский союз выделит треть своей территории и треть морской акватории для создания сети охраняемых экологических пространств и включит борьбу с утратой биоразнообразия в свое законодательство.

"С разрушением природы растет риск болезней и пандемий. Сохранение биоразнообразия и глобальная охрана природы - ключ к предотвращению новых инфекционных заболеваний", - заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, комментируя принятые в пятницу Советом ЕС заключения о союзной стратегии по сохранению биоразнообразия до 2030 года.

Как действующий председатель Совета ЕС по вопросам окружающей среды она рада единодушному решению всех стран союза активизировать борьбу с утратой биоразнообразия.

Совет ЕС призвал Еврокомиссию включить цели в области биоразнообразия в будущее союзное законодательство.

Он приветствовал цель создания "согласованной сети хорошо управляемых и охраняемых пространств и защиты не менее 30% площади суши и 30% морской акватории ЕС".

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