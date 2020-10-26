Одну из девочек, которых мать выбросила с 4 этажа в Саратове, выписали из больницы
16:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восьмилетняя девочка, которая получила травмы в результате падения с четвертого этажа в Саратове, выписана из больницы, сейчас она находится с отцом, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, дочерей 5 и 8 лет, после чего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Дети и мать были госпитализированы.
"Восьмилетняя [девочка] выписана из больницы, она находится с папой. С ребенком работают психологи", - сказала Загородняя.
Она уточнила, что женщина была в разводе с отцом девочек. При этом в школе, где учится старшая дочь, к матери претензий не было - она всегда занималась ребенком, посещала родительские собрания, встречала ребенка из школы. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
"Младшая девочка остается в тяжелом состоянии, она в больнице", - добавила омбудсмен.
По словам Загородней, отец теперь намерен лишить женщину родительских прав и стать единственным опекуном девочек, однако, окончательное решение об этом будет принимать суд. "Мы на связи с отцом, готовы оказать ему всю необходимую, в том числе", юридическую помощь", - добавила Загородняя. Ранее следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело о "покушении на убийство двух малолетних лиц" (по части 3 ст. 30 - п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Причины произошедшего устанавливаются.
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