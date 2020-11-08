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Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб бюджету Москвы - Собянин

10:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей", - сказал Собянин.

Власти Москвы не сократят расходы бюджета в 2021 году даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований. Расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне 2020 года и составить 3,15 трлн рублей. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.

Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Более 56% расходов города, это 1,8 трлн рублей, будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12% - до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной формах.



 

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