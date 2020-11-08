Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб бюджету Москвы - Собянин
10:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.
"Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей", - сказал Собянин.
Власти Москвы не сократят расходы бюджета в 2021 году даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований. Расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне 2020 года и составить 3,15 трлн рублей. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.
Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Более 56% расходов города, это 1,8 трлн рублей, будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12% - до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной формах.
НОВОСТИ
- 10:10 08.11.2020
- На фоне итогов выборов в США курс иранского риала значительно вырос по отношению к иностранной валюте
- 09:50 08.11.2020
- Слуцкий считает, что ожидать улучшений в отношениях США и РФ не стоит
- 09:40 08.11.2020
- Из-за некоторых не засчитанных бюллетеней штаб Трампа подал иск в суд Аризоны
- 09:30 08.11.2020
- Харрис считает, Байден сможет исцелить и объединить США
- 09:20 08.11.2020
- В ресторане близ военной базы США В Японии начали подавать "Байден бургер" - СМИ
- 22:26 07.11.2020
- США получили второго после Кеннеди президента-католика
- 22:03 07.11.2020
- Трамп пока не собирается признавать свое поражение на выборах
- 21:15 07.11.2020
- Британский премьер Борис Джонсон поздравил Байдена с победой
- 21:05 07.11.2020
- Джозеф Байден собирается вскоре обратиться к гражданам США
- 21:00 07.11.2020
- Адвокат Трампа: СМИ не определяют исход выборов. Это делают суды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать