Вратарь Игорь Акинфеев установил рекорд России по числу отраженных пенальти

08:00 Источник: NEWSru.com

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по футболу по количеству отраженных пенальти.

В воскресном матче 14-го тура Премьер-лиги (РПЛ) в Москве против "Ростова" (2:0) капитан армейцев справился с ударом с 11-метровой отметки в исполнении бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, отведя угрозу своей знаменитой ногой.

Игорь вышел на чистое первое место по отраженным пенальти - 15. На втором месте находится(14), далее следуют(по 11).