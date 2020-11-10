Вратарь Игорь Акинфеев установил рекорд России по числу отраженных пенальти
08:00 10.11.2020 Источник: NEWSru.com
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по футболу по количеству отраженных пенальти.
В воскресном матче 14-го тура Премьер-лиги (РПЛ) в Москве против "Ростова" (2:0) капитан армейцев справился с ударом с 11-метровой отметки в исполнении бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, отведя угрозу своей знаменитой ногой.
Игорь вышел на чистое первое место по отраженным пенальти - 15. На втором месте находится Роман Березовский (14), далее следуют Сергей Рыжиков и Александр Беленов (по 11).
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