В Госдуме призвали за мат в общественном месте ввести уголовную ответственность

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте. Сейчас за нецензурную лексику могут оштрафовать при особых обстоятельствах. Например, при одновременном нарушении общественного порядка.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что наказание необходимо ужесточить вплоть до уголовной статьи.

«Я за то, чтобы вообще запретить мат в общественных местах — при детях, не при детях, вообще. Там, где публичное пространство — не место ненормативной лексике. Конечно, все у пивного ларька собираются, разговаривают на привычном им языке и не воспринимают это как оскорбление в адрес друг друга. Но если это публичное место, где находятся другие люди, которым это не нравится, то это предмет уже к административному наказанию как минимум.

Это должно квалифицироваться как «хулиганство» [статья 213 УК РФ — прим. ГМ] или как «злостное хулиганство» в случае, если это намеренно, в присутствии многих лиц и с оскорблениями в адрес этих лиц. Я думаю, что это по этой статье должно всё проходить».

По мнению депутата, всё должно зависеть от тяжести нанесённого вреда.

«Если человек вышел на трибуну на площади и всех поносит — правительство, президента, граждан, депутатов, всех. Естественно, у нас страна специфическая: на футбольном матче, наверное, никто бы не заметил, а если это первомайская демонстрация, то это будет оскорбление в адрес того общества. Это вопрос оценки судом, такого рода события».

В январе эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и составили рейтинг самых матерящихся городов страны. Местных жителей просили ответить, как часто они слышат и используют в быту ненормативную лексику. Выяснилось, что чаще всего мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте.

Сейчас за мат в общественном месте, если при этом доказано проявление неуважения к обществу, наказывают административным арестом или штрафом по статье КоАП РФ 20.1 «Мелкое хулиганство».