Число отключенных от электросети жителей Приморья приблизилось к 170 тысячам

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число отключённых от электросети жителей Приморья выросло до 169 тысяч. В регионе работает 99 бригад, передаёт пресс-служба правительства края.

Отключения зафиксированы в девяти районах Приморья. Восстановительным работам мешает мокрый снег и сильный ветер.

«Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром. Автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений», — говорится в сообщении.

Причиной обрыва линий электропередачи стал ледяной дождь и буря. Говорит Москва