Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей с 1 января будет ниже инфляции
13:11 24.11.2020
В Москве рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2021 года окажется ниже инфляции. Согласно решению президиума правительства Москвы об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт), ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставку платы за содержание жилого помещения проиндексируют на 4,6%. При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 3,5%.
Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято чуть позже и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.
По данным городских властей, в результате изменения тарифов, общий рост платежей за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом действующие в Москве льготы и другие меры социальной поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ будут полностью сохранены.
НОВОСТИ
- 14:32 24.11.2020
- В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев
- 14:12 24.11.2020
- Около половины россиян выступают за армию по контракту - опрос
- 14:00 24.11.2020
- Житель Петербурга заперся в квартире с детьми и угрожает их убийством - источник
- 13:32 24.11.2020
- Члены набсовета РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий
- 13:20 24.11.2020
- В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России
- 13:05 24.11.2020
- Минвосток оценивает ущерб от потепления в Арктике в сумму от 2 до 9 трлн руб. до 2050 г.
- 13:00 24.11.2020
- Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец - Песков
- 12:53 24.11.2020
- В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
- 12:32 24.11.2020
- Состояние Илона Маска выросло примерно на $100 млрд за год
- 12:20 24.11.2020
- В КНР ограничили движение транспорта в округе у границ с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать