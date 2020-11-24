Рост тарифов на услуги ЖКХ для москвичей с 1 января будет ниже инфляции

13:11

В Москве рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2021 года окажется ниже инфляции. Согласно решению президиума правительства Москвы об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт), ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставку платы за содержание жилого помещения проиндексируют на 4,6%. При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 3,5%.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято чуть позже и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

По данным городских властей, в результате изменения тарифов, общий рост платежей за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом действующие в Москве льготы и другие меры социальной поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ будут полностью сохранены.