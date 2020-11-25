В Аргентине объявлен траур в связи со смертью Марадоны

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации президента.

"В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.