В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло почти на 100% - МВД
10:05 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений с использованием средств мобильной связи в России с начала года выросло почти на 100%, а через интернет - более чем на 90%. Об этом говорится в статистических данных МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
Всего, согласно материалам ведомства, в январе - октябре 2020 года совершено почти 421 тыс. IT-преступлений, 216 тыс. из них - тяжкие и особо тяжкие. "В том числе [преступлений] совершенных с использованием или применением сети интернет - 244 тыс., что почти на 93% больше аналогичного периода прошлого года, средств мобильной связи - 181 тыс., что на 96% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в данных МВД.
Кроме того, в РФ за десять месяцев текущего года на более 482% увеличилось число преступлений, связанных с банковскими картами. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее отмечал, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.
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