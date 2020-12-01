Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
20:50 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО ждет контактов с новым президентом Молдавии Майей Санду и считает, что Россия нарушает территориальную целостность этой страны, разместив миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран - членов НАТО.
"Молдавия - это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны", - заявил Столтенберг.
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