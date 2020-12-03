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НОВОСТИ

Власти Таиланда приняли жесткое решение по поводу массового туризма

22:01 03.12.2020 Источник: Интерфакс

Власти Таиланда намерены временно отказаться от массового туризма, чтобы увеличить расходы на душу населения для восстановления туристической отрасли, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасака Супасорна.

"Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть небезопасным местом, он должен привлекать внимание. Это означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на увеличении покупательской способности туристов", - сказал он.

Как отметили в ТАТ, королевству необходимо увеличить средние расходы на душу населения на 30%, чтобы компенсировать убытки от приостановки туризма из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турпоток в страну в 2021 году не превысит 8 млн прибытий, вместо 40 млн в 2019 году.

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