В ДТП на Кубани погибли пять человек, среди которых полицейский
13:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Краснодарском крае, погибли пять человек, включая сотрудника полиции, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в субботу.
"В правоохранительные органы Каневского района поступило сообщение о произошедшем на автодороге Краснодар - Ейск ДТП с участием автомобилей ВАЗ- 21099 и ВАЗ-2110, в результате которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. По данному факту следственным отделом по Каневскому району СК по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ДТП погиб 22-летний сотрудник отдела полиции по Щербиновскому району, он находился не при исполнении должностных обязанностей. "По предварительным данным, на 135-м км в районе хутора Ударный он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, в котором находились три пассажира. В результате столкновения оба водителя и пассажиры погибли на месте", - добавили в краевом следственном управлении.
По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, все погибшие совершеннолетние. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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