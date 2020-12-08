Отшельнице Агафье Лыковой при поддержке Олега Дерипаски начали строить новый дом
13:57 08.12.2020
В Хакасии благодаря помощи сибирского промышленника и мецената Олега Дерипаски началось строительство нового дома для известной отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в труднодоступной горно-таежной местности в верховьях реки Абакан.
Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», на одном из участков которого находится участок «Заимка Лыковых», рассказал в Facebook, как происходит этот процесс. По его словам, новую избу Агафьи полностью собрали в Абакане, пронумеровали все брусы и детали, а потом разобрали. Разобранную избу на трех машинах и тракторе транспортировали на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья отшельницы. Оттуда аэролодками первые партии деталей дома были отправлены к месту строительства.
Всего потребуется не менее 18 таких рейсов, так как аэролодка вмещает не более 1,5 т груза. «С нетерпением ждем окончания строительства, нет никаких сомнений, что все будет хорошо», - написал Виктор Непомнящий.
Напомним, в конце ноября Агафья Лыкова обратилась к Олегу Дерипаске с письмом, в котором поблагодарила промышленника за оказанную им ранее помощь и попросила посодействовать ей в строительстве нового жилья вместо нынешней избушки. Меценат, который и ранее помогал отшельнице, пообещал просьбу выполнить. Ранее в этом году у староверки возникли трудности в подготовке к наступающей зиме. Олег Дерипаска обеспечил Агафью Лыкову продуктами и хозяйственно-бытовыми принадлежностями, а также организовал доставку на таежную заимку помощника по хозяйству, без которого 76-летней отшельнице было бы очень трудно и опасно зимовать. Помочь Лыковой вызвался Николай Седов - сын геолога Ерофея Седова, который долгое время жил около заимки отшельницы. Теперь Дерипаска выполняет обещание помочь с возведением нового дома для отшельницы.
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