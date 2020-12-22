США запретили покупку американских технологий ряду структур РФ и Китая

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты подготовили список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот перечень, состоящий в общей сложности из 103 позиций, часть из которых дублируется, опубликовали в понедельник Министерство торговли США и его Бюро по вопросам промышленности и безопасности.

Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями". Однако, все ли попавшие в список действительно являются таковыми, не ясно. Если в случае с Министерством обороны России, фигурирующем в перечне, никаких вопросов нет, то они возникают, к примеру, в отношении Каменск-Уральского металлургического завода, продукция которого поставляется в том числе в США и Канаду, а также федерального государственного бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия", подчиненного Управлению делами президента.

"Правительство США пришло к выводу, что эти компании [и ведомства] являются "конечными военными пользователями" [американской продукции] для целей контроля в отношении конечных военных пользователей в правилах осуществления экспорта, относящихся к указанным наименованиям [продукции] для экспорта, реэкспорта или передачи <...> в Китай, Россию и Венесуэлу <...>", - говорится в пресс-релизе Минторга. Как в нем поясняется, списки вроде нынешних "информируют экспортеров" американской продукции двойного назначения о том, что им нужно получать лицензию на продажу таких товаров или услуг фигурантам перечня. Между тем в случае с такими фигурантами будет действовать презумпция отказа в предоставлении экспортной лицензии.

Минторг США также отмечает, что "дополнительные стороны могут быть добавлены" в список позже. Впрочем, допускается и возможность исключения из него. Решения на этот счет будет принимать специальный межведомственный комитет, в состав которого входят сотрудники Министерств торговли, обороны, энергетики и финансов США, а также Госдепартамента.

По меньшей мере часть включенных в новый черный список российских компаний и организаций уже и ранее находилась под действием всевозможных американских санкций и ограничений, в том числе в виде запрета на поставок им специализированной (и не только) продукции из США.

В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В нескольких случаях в списке, по всей видимости, допущены неточности. К примеру, фигурирует некое "федеральное государственное бюджетное учреждение администрации президента России", но не уточняется, какое именно. Также в перечне значится некий "центр связи Министерства обороны [России]". Кроме того, корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, внесена в документ трижды, а Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "Сухой" - дважды.

В списки попали судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ), ООО "Аргут", федеральный исследовательский центр "Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова (при Росатоме), АО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники", "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО ЦНИИмаш), ракетно-космический центр "Прогресс" (разработчик и изготовитель ракет "Союз"), Каменск-Уральский металлургический завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (филиал компании "Сухой"), производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма", ООО "Молот-оружие", НПО "Высокоточные комплексы" Ростеха, научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева, объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, занимающийся лазерными технологиями научно-исследовательский институт "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха, АО "Промтех-Дубна", АО "Концерн "Радиотехнические и информационные системы", ООО "Рапарт сервисез" (дочернее предприятие корпорации "Иркут"), AO "Рособоронэкспорт", Ростех, АО "Азимут" (входит в Ростех), АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", "Вертолеты России", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ПАО "Туполев", двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн", Объединенная двигателестроительная корпорация (при Ростехе), Объединенная приборостроительная корпорация (при Ростехе).