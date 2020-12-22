На улицах Москвы начались испытания первой серии беспилотников Sber
14:39 22.12.2020
|Фото пресс-службы Сбера
Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника. Отметим, что до конца нынешнего года СберАвтоТех намерен довести число своих беспилотников до десяти и в 2021 году их количество будет увеличиваться.
Напомним, СберАвтоТех – подразделение Сбера, созданное в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных автомобилей.
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