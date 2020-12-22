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НОВОСТИ

На улицах Москвы начались испытания первой серии беспилотников Sber

14:39 22.12.2020

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Фото пресс-службы Сбера
На московских улицах появились первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies. Беспилотные автомобили Сбера ранее успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования и теперь их будут испытывать в условиях зимнего города. В реальных условиях машины будут проверены высокой влажностью, морозом, плохой обзорностью и сложной дорожной обстановкой мегаполиса. За рулем беспилотников, согласно закону, будут находиться водители. В беспилотных автомобилях установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС – одной из компаний экосистемы Сбера.


Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника. Отметим, что до конца нынешнего года СберАвтоТех намерен довести число своих беспилотников до десяти и в 2021 году их количество будет увеличиваться.

Напомним, СберАвтоТех – подразделение Сбера, созданное в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных автомобилей.

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