Суд не отпустил экс-губернатора Фургала из СИЗО под домашний арест
16:00 23.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Защита экс-губернатора просила отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.
"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.
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