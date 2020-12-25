Суд не отпустил экс-губернатора Фургала из СИЗО под домашний арест

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Защита экс-губернатора просила отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.