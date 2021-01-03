В церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей
17:25 03.01.2021
В Соборе святого Павла в Ленинградской области города Гатчина 82-летняя женщина приобрела 30 свечей, которые оказались макаронами. Об этом сообщает ИА "Znak".
«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала бабушка.
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