В церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей

17:25

В Соборе святого Павла в Ленинградской области города Гатчина 82-летняя женщина приобрела 30 свечей, которые оказались макаронами. Об этом сообщает ИА "Znak".

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала бабушка.







