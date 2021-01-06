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Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентов с неверующими в Бога

18:17 06.01.2021 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике людей, которые не верят в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать предписания санитарных властей.

"Знаю, есть люди, которые ни во что не верят - ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди - а их можно так назвать, но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит", - сказал патриарх в среду, в рождественский сочельник, после литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, феномен неверия существует, и он всегда опасен. "Очень опасно, когда люди не верят в Бога. Смертельно опасно, так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее", - считает предстоятель Русской церкви.

Он призвал носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, "не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания".

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