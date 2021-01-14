0
0
77
НОВОСТИ

Подавляющее большинство регионов РФ вернули очные занятия в школах - министр просвещения

11:05 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очные занятия в школах после новогодних праздников возобновились в подавляющем большинстве регионов России, заявил ТАСС в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.

"С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 14.01.2021
МИД КНР назвал данные о принудительном труде в Синьцзяне сфабрикованной США ложью столетия
0
27
11:20 14.01.2021
Ученики всех школ Якутска переведены на дистанционное обучение из-за 50-градусных морозов
0
52
11:00 14.01.2021
Член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в первый его рабочий день
0
111
10:32 14.01.2021
Росстат расширил корзину расчета инфляции, в т. ч. включив в нее маски и лекарства от COVID
0
132
10:20 14.01.2021
Товарооборот России и КНР сократился почти на 3%
0
140
10:07 14.01.2021
Очное обучение в школах возобновляется, прочие ограничения продлены до 21 января
0
160
10:05 14.01.2021
Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ - пресс-служба
0
156
10:00 14.01.2021
В Госдуме предлагают отменить обязательный ОГЭ
0
163
09:58 14.01.2021
Собянин: Столичные школы продолжат очное обучение с 18 января
0
159
09:32 14.01.2021
В РФ предложили ввести ограничения на использование пиротехники
0
209

Возврат к списку