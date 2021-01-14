Подавляющее большинство регионов РФ вернули очные занятия в школах - министр просвещения
11:05 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очные занятия в школах после новогодних праздников возобновились в подавляющем большинстве регионов России, заявил ТАСС в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.
"С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья", - сказал он.
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