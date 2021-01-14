Обновленная станция МЦД-1 Баковка улучшит транспортную доступность для более 22 тысяч жителей Одинцова
12:50 14.01.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
Реконструкция проводилась в 2 этапа. На первом - в 2018 году была построена островная пассажирская платформа и транзитный пешеходный тоннель с выходом на платформу, который избавил людей от необходимости переходить железную дорогу в неположенном месте для сокращения пути. Таким образом, смертность на данном участке ж/д снизилась почти в два раза.
На втором этапе, по просьбам жителей, построен подземный пассажирский терминал с наземным турникетно-кассовым вестибюлем, который расположился ближе к кварталу многоквартирного жилья, реконструирована береговая пассажирская платформа с устройством навесов от непогоды на всю длину. Это сделает путь до станции короче и доступнее, а также сократит время посадки на поезд.
В новом терминале разместились кассы, в том числе одна заниженная для маломобильных пассажиров, турникетные линейки, пешеходный тоннель с 4 лифтами и 4 эскалаторами, туалетные комнаты и пеленальная. Общая площадь станции после реконструкции увеличилась практически в полтора раза до 5,5 тыс. квадратных метров.
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