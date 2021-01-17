Во "Внуково" 21 задержанный. Люди не расходятся
20:27 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы
ОВД-Инфо сообщает, что во "Внуково" задержан 21 человек.
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