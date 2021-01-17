Во "Внуково" 21 задержанный. Люди не расходятся

20:27 Источник: Эхо Москвы

Как сообщают корреспонденты "Эха Москвы", люди, собравшиеся встречать Алексея Навального в аэропорт "Внуково", пока не покидают территорию. Самолет с Навальным на борту тем временем сел в аэропорту "Шереметьево".



ОВД-Инфо сообщает, что во "Внуково" задержан 21 человек.

