Навальный задержан. Полиция увела его с паспортного контроля (+ВИДЕО)

21:04 Источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, сотрудники полиции попросили Алексея Навального следовать за ними. Адвокату Навального запретили его сопровождать.

УФСИН сообщила, что Навального все-таки задержали. Сотрудники полиции принципиально отказывались использовать это слово.