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Навальный задержан. Полиция увела его с паспортного контроля (+ВИДЕО)

21:04 17.01.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, сотрудники полиции попросили Алексея Навального следовать за ними. Адвокату Навального запретили его сопровождать.

УФСИН сообщила, что Навального все-таки задержали. Сотрудники полиции принципиально отказывались использовать это слово.

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