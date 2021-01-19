Миронов назвал Навального предателем, противопоставив его Сахарову и Солженицыну
12:05 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обвинил российского оппозиционера Алексея Навального в предательстве России и стремлении любыми способами прорваться к власти.
"Когда говорят о том, что он бесстрашный человек, - нет. Он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны врагами России, - заявил Миронов во вторник журналистам перед заседанием Госдумы. - Для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный - предатель нашей Родины".
По мнению парламентария, Навальный стремится "любыми путями прорваться к власти", используя любые поводы и провокации. "Всегда, во все времена были люди, которые не боялись показывать недостатки существующего строя, нашей жизни. Я назову такие имена, которыми можно гордиться. Это Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Александр Зиновьев. И мы гордимся их позицией по праву, потому что они указывали на недостатки, желая лучшего своей стране и своему народу, они преследовали цели гуманные", - убежден он.
Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.
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