Власти Турции ввели запрет на рекламу в ряде западных соцсетей - Reuters

16:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Турции ввели запрет на рекламу в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest. Это решение связано с тем. что компании не соблюдают закон, предписывающий социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать официального представителя и хранить данные местных пользователей.

Турецкие власти утверждают, что Facebook и Instagram приняли решение подчиниться требованиям турецкого правительства. Эхо Москвы