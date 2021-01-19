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Власти Турции ввели запрет на рекламу в ряде западных соцсетей - Reuters

16:32 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Турции ввели запрет на рекламу в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest. Это решение связано с тем. что компании не соблюдают закон, предписывающий социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать официального представителя и хранить данные местных пользователей.

Турецкие власти утверждают, что Facebook и Instagram приняли решение подчиниться требованиям турецкого правительства.  Эхо Москвы

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