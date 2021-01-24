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Данные о заражении коронавирусом в России на 24 января, 2021

11:15 24.01.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 127 случаев, умерли за сутки 491 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным оперштаба по выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 22 тыс. 445 человек, подтвержден 491 летальный исход.

Москва вновь лидирует по количеству заражений, в столице за сутки зарегистрировано 3 тыс. 069 новых случаев COVID-19, 74 человека скончались, 5 тыс. 117 выписаны по выздоровлению.

Вслед за Москвой по количеству выявлений идут Санкт-Петербург с 2 тыс.929 новыми случаями и Московская область - 1тыс. 134 случая.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 719 тыс. 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции, 69 тыс. 462 умерших и 3 млн. 131 тыс. 760 выписанных.

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