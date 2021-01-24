Данные о заражении коронавирусом в России на 24 января, 2021
11:15 24.01.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 127 случаев, умерли за сутки 491 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
По данным оперштаба по выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 22 тыс. 445 человек, подтвержден 491 летальный исход.
Москва вновь лидирует по количеству заражений, в столице за сутки зарегистрировано 3 тыс. 069 новых случаев COVID-19, 74 человека скончались, 5 тыс. 117 выписаны по выздоровлению.
Вслед за Москвой по количеству выявлений идут Санкт-Петербург с 2 тыс.929 новыми случаями и Московская область - 1тыс. 134 случая.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 719 тыс. 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции, 69 тыс. 462 умерших и 3 млн. 131 тыс. 760 выписанных.
НОВОСТИ
- 12:00 24.01.2021
- Большинство задержанных в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве отпущены - правозащитники
- 10:50 24.01.2021
- Около 40 журналистов были задержаны и пострадали на несогласованных акциях 23 января - СЖР
- 09:25 24.01.2021
- На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока власти выделят еще 5 млрд
- 09:00 24.01.2021
- У берегов Антарктиды произошло сильное землетрясение
- 20:10 23.01.2021
- За участие в несанкционированной акции в Москве задержаны более 600 человек - ОНК
- 19:10 23.01.2021
- На акции в Москве задержали около 15 несовершеннолетних - Кузнецова
- 18:30 23.01.2021
- Подростков полиция не задерживает, а уводит из опасных мест - член СПЧ
- 18:20 23.01.2021
- В московском Депздраве подсчитали число вышедших на Пушкинскую больных
- 17:10 23.01.2021
- Проезжая часть на Страстном бульваре перекрыта протестующими
- 17:00 23.01.2021
- МВД: Каждый факт неподчинения полиции будет расследован
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать