Якутский шаман Габышев принудительно помещен в психбольницу
11:20 28.01.2021 Источник: Интерфакс
Медики Якутского республиканского психдиспансера принудительно госпитализировали шамана Александра Габышева, которого к ним накануне доставили полицейские после его заявлений о начале подготовки нового "похода на Москву".
"Сейчас пациент находится в диспансере под наблюдением врачей", - сообщается на сайте диспансера.
В сообщении отмечается, что с момента выписки в июле состояние Габышева было стабильным, он принимал лекарства. В середине декабря 2020 года на приеме он заявил об отказе от лечения и в январе не пришел в поликлинику. Лечащий врач пытался связаться с ним по телефону, но на звонки он не отвечал. Родственники подтвердили врачу, что Габышев категорически отказывается от общения с врачом.
"В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении и отказе его от дальнейшего лечения, медицинская организация обязана принять меры по осмотру. В этом случае врачи выезжают к пациенту домой, если он не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в среду со ссылкой на правозащитную организацию "Правозащита Открытки", шамана Габышева увезли в психдиспансер сотрудники полиции Якутска.
Координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в беседе с корреспондентом "Интерфакса" предположил, что шамана могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере.
"Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом", - сказал Прянишников.
В начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.
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