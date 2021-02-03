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Пасаки: Байден готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия

22:36 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <...> президент не отошел от позиций, - сказала она. - Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ. Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане. Этот обзор продолжается".

"Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия", - отметила Псаки.

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