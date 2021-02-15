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Москвичи через благотворительный сервис на mos.ru помогают многодетным семьям и бездомным животным

14:23 15.02.2021

Москвичи, используя специальный благотворительный сервис на городском портале mos.ru, могут сами выбрать какой благотворительный фонд и программу им поддержать. Как сообщает администрация сервиса, в основном жители столицы направляют финансы фондам, которые занимаются помощью тяжелобольным детям, помогают бездомным животным, обеспечивают социальную реабилитацию людей с инвалидностью, предоставляют гуманитарную помощь многодетным семьям и адресную помощь женщинам в трудных жизненных ситуациях. «С момента начала работы благотворительного сервиса москвичи перечислили более 2 млн руб. в пользу программ фондов, зарегистрированных в сервисе. Жертвуя средства через благотворительный сервис, москвичи помогают проверенным надежным некоммерческим организациям с прозрачной отчетностью», - сообщают администраторы сервиса. Всего к нему сейчас подключены 30 программ.

Совершившие перевод горожане каждый квартал будут получать отчеты о выполнении благотворительных программ, кроме того, отчеты о работе фондов можно увидеть в личном кабинете благотворительных организаций на сайте «Душевная Москва».

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