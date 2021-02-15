"Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
18:29 15.02.2021
|Фото предоставлено пресс-службой СТГ
Популярность на рынке завоевали изделия под собственным брендом Veiro и VeiroProfessional, а также товары под торговыми марками ритейлеров. Сейчас более 70% продукции «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренды Veiro и Veiro Professional), производится из возобновляемых и переработанных источников на двух площадках: в Республике Коми и в Ярославской обл. Ассортимент готовых изделий компании - свыше 100 наименований. Суммарный объем инвестиций компании в России - около 10 млрд руб., более 3,7 млрд руб. выплачено в федеральный и региональные бюджеты.
Компания внедряет принципы устойчивого развития по всей производственной цепочке, использует инновационные технологии и создает комфортную безопасную рабочую среду для сотрудников, которых более 800. В год СТГ вкладывает свыше 2,2 млн руб. в год в обучение и профессиональное развитие персонала, что обеспечивает высокое качество производства.
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