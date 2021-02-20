Госдеп допустил санкции по Nord Stream 2 против судна "Фортуна"

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" (Nord Stream 2), который был передан в Конгресс, российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют другие американские рестрикции, введенные еще администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

"Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода "Северный поток - 2", администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

По его словам, это судно "Фортуна" и его владелец "КВТ- Рус", "против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом".