0
0
78
НОВОСТИ

Госдеп допустил санкции по Nord Stream 2 против судна "Фортуна"

09:00 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" (Nord Stream 2), который был передан в Конгресс, российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют другие американские рестрикции, введенные еще администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

"Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода "Северный поток - 2", администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

По его словам, это судно "Фортуна" и его владелец "КВТ- Рус", "против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 20.02.2021
США привержены укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ - Пентагон
0
17
08:50 20.02.2021
Все ограничения в работе Крымского моста сняты
0
112
08:40 20.02.2021
В Сочи горит гостиница на площади 600 кв. метров, проводится эвакуация постояльцев - МЧС
0
136
08:30 20.02.2021
При обрушении на Норильской обогатительной фабрике погиб человек, шансы найти живыми еще двоих - минимальны
0
142
23:20 19.02.2021
Америка не раскрывает суть переговоров с ЕС по "Северному потоку -2"
0
566
22:00 19.02.2021
Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
0
603
22:00 19.02.2021
В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
0
663
21:10 19.02.2021
Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
0
697
21:00 19.02.2021
Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
0
657
20:50 19.02.2021
Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
0
689

Возврат к списку